رئيس بورصة الفلبين يتوقع رقما قياسيا من عمليات الاكتتاب العام الأولي في 2022





توقع رئيس بورصة الفلبين رامون مونزون في مؤتمر عقد عبر الفضاء الإلكتروني، أن يصل عدد عمليات الطرح العام الأولي في البورصة إلى عدد قياسي العام الجاري، بقيمة 150 مليار بيزو على الأقل (7ر2 مليار دولار)، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف مونزون أن هذا التوجيه يستند إلى عمليات الاكتتاب العام الأولي قيد التنفيذ حاليا، ومبيعات الأسهم التي تمت بالفعل، بما في ذلك ثماني عمليات في النصف الأول من العام، وصلت قيمتها إلى 17ر76 مليار بيزو.

وأوضح أن قيمة عمليات الاكتتاب المطروحة في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا يمكن أن تصل إلى مئتي مليار بيزو حال تقدمت الشركات التي أبدت اهتمامها بطلبات.

وفي حين أن عدد عمليات الطرح العام الأولي هذا العام قد تكون الأعلى على الإطلاق في البورصة، بحسب مونزون، فإن رأس المال المتوقع جمعه لن يصل إلى المبلغ القياسي الذي تحقق العام الماضي، والذي بلغ 48ر234 مليار بيزو، عندما حققت عمليتا بيع أسهم إجمالي نحو 70 مليار بيزو.