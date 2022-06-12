مصر تنشئ منطقة جديدة لتخزين النفط الخام جنوب القاهرة

المصدر: القاهرة - وام

كشفت مصر عن البدء في إجراءات وخطوات إقامة المنطقة البترولية في منطقة التبين بالقاهرة الكبرى "المنطقة الحديثة" على مساحة 1000 فدان.

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري - في بيان أصدره اليوم - إنه من المخطط أن تضم المنطقة عددا من المشروعات في مقدمتها التوسعات الجديدة بالبنية الأساسية للشبكة القومية لنقل وتدفيع المنتجات البترولية كشرايين جديدة إضافية تخدم حركة نقل الخام والمنتجات البترولية من وإلى صعيد مصر عبر منطقة التبين لشركة أنابيب البترول علاوة على أنشطة لشركات بتروجت وبتروجاس وغاز مصر والحديثة للغاز والتعاون للبترول.

واستعرض اجتماع اللجنة العليا للمناطق الجغرافية البترولية برئاسة الوزير المصري مخطط إقامة المنطقة البترولية الجديدة بالتبين وألقى الضوء على مشروع محطة تخزين وتدفيع البترول الخام والمنتجات البترولية لشركة أنابيب البترول بتكلفة تقديرية 1.8 مليار جنيه وتهدف للقيام بنشاط التخزين بالمستودعات وكذلك تدفيع الخام القادم من منطقة السخنة عبر منطقة التبين بواسطة خطوط أنابيب الشبكة إلى مصفاة تكرير البترول بأسيوط وتدفيع فائض المازوت من أسيوط إلى منطقة السخنة عبر التبين.

وأكد المهندس طارق الملا خلال الاجتماع أن المنطقة الجديدة تأتي استكمالا لشبكات البنية الأساسية للبترول والغاز التي تم تطويرها خلال السنوات الست الماضية والتي تعد من أهم عوامل التميز لمصر في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي .

وأوضح أن جهود التطوير المستمرة صنعت بنية أساسية قوية تتيح قدرة كبيرة ومتميزة لمصر على المناورة في عمليات تجارة وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي واستقبالها من كافة الأسواق العالمية والتصدير إليها، مشيرا إلى أن الجهد المبذول في تطوير البنية الأساسية يساهم في الاستفادة من موقع مصر المتميز ودعم مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.

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