«الدولية للطاقة»: ارتفاع عائدات روسيا من النفط 50% رغم العزوف الأوروبي

المصدر: لندن وباريس ■ وكالات

أظهرت بيانات للوكالة الدولية للطاقة أن عائدات روسيا من النفط ارتفعت بنسبة 50% منذ بداية العام، رغم القيود التجارية التي يتعرض لها النفط الروسي، على خلفية غزو البلاد لأوكرانيا.

وذكرت الوكالة، في تقريرها الشهري عن أوضاع السوق، من مقرها في باريس، أن موسكو جنت عائدات تقدر بنحو 20 مليار دولار شهرياً منذ مطلع العام، نظير مبيعاتها المجمعة من الخام والمنتجات، التي يصل إجماليها معاً إلى نحو ثمانية ملايين برميل في اليوم.

ووفقاً لما نقلته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، فإن المبيعات الروسية تستمر في التدفق، حتى مع سعي الاتحاد الأوروبي لحظر الاستيراد، وتعهد شركات نفط عالمية كبرى، مثل «توتال» و«شل»، بوقف عمليات الشراء.

وتبقى آسيا عميلاً كبيراً لروسيا، حيث تسارع الصين والهند لشراء الإمدادات التي لم تعد مطلوبة في أوروبا. وأبقت وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم استشارات للاقتصادات الكبرى، على توقعاتها لأسواق النفط العالمية دون تغيير إلى حد كبير في التقرير الجديد. وقالت إن أسواق الوقود حول العالم تشهد شحاً، وقد تواجه المزيد من الضغوط في الأشهر المقبلة، حيث من المتوقع أن يتعافى الطلب في الصين، بعد سلسلة الإغلاقات التي شهدتها البلاد على خلفية تفشي «كورونا».

إلى ذلك، قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس، إن انخفاض إنتاج النفط من روسيا، بسبب تداعيات غزوها لأوكرانيا، لن يسبب نقصاً في الإمدادات العالمية، في ظل زيادة الإمدادات من مناطق أخرى، وتباطؤ الطلب بسبب إجراءات الإغلاق في الصين.

وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري: «مع الوقت من المتوقع أن تؤدي الزيادة المطردة في أحجام الإنتاج من دول الشرق الأوسط الأعضاء في (أوبك بلس) والولايات المتحدة، جنباً إلى جنب مع تباطؤ نمو الطلب، إلى تعويض أي نقص حاد في الإمدادات في ظل تفاقم تعطل الإمدادات الروسية».

• موسكو جنت عائدات بنحو 20 مليار دولار شهرياً منذ مطلع العام نظير مبيعاتها من الخام والمنتجات.

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