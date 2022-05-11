ارتفاع سعر النفط إلى أكثر من 101 دولار للبرميل

المصدر: عواصم - د ب ا

ارتفع سعر النفط في بداية تعاملات اليوم الأربعاء إلى أكثر من 101 دولار للبرميل، قبل نشر بيانات التضخم الأميركية التي قد تمهد الطريق أمام زيادات جديدة في أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بعد تراجعه بنحو 9% خلال اليومين السابقين. وكان عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في مدينتي شنغهاي وبكين بالصين قد تراجع أمس، وهو ما يعطي بعض التفاؤل الحذر بإمكانية زيادة الطلب على النفط الخام مجددا.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن أسعار النفط حاليا أعلى بأكثر من 30% عن مستوياتها عندما بدأت ترتفع في أعقاب تعافي الاقتصادات العالمية من جائحة فيروس كورونا المستجد. وحذر وزيرا الطاقة السعودي والإماراتي من تراجع فائض الطاقة الإنتاجية في مختلف قطاعات الطاقة مع تراجع استثمارات شركات الطاقة مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط في تعاملات صباح اليوم بنسبة 1ر2% إلى 81ر101 دولار للبرميل تسليم يونيو المقبل، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 1ر2% إلى 61ر104 دولار للبرميل تسليم تموز/يوليو المقبل، بعد تراجعه أمس بنسبة 3ر3%.

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