نيجيريا.. أول دولة توقف حركة الطائرات بسبب ارتفاع أسعار الوقود

المصدر: د ب أ

ستصبح نيجيريا أول دولة توقف حركة الطائرات غدا الاثنين، حيث أن ارتفاع أسعار وقود الطائرات جعل القطاع غير مربح.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن نقابات الشركات المشغلة للطائرات القول إنها سوف " توقف عملياتها في أنحاء البلاد" حتى إشعار آخر.

وهذه تعد أحدث دلالة على التأثير واسع النطاق للغزو الروسي على أوكرانيا، على الرغم من أن شركة ابوم للطيران، اختارت عدم التوقف عن العمل، وأرجعت ذلك إلى التزاماتها نحو العملاء.

وقالت شركات الطيران الـ23 في نيجيريا إنها قامت " بتقليص "رحلات الطيران خلال الأربعة أشهر الماضية، ولايمكنها بعد الآن تحمل التكاليف عقب ارتفاع سعر وقود الطيران بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 700 نيرة (68ر1 دولار) للتر.

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