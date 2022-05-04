مصر..مخاوف من تعطل استيراد الألبان ومشتقات صناعة الجبن والسمن

المصدر: موقع الامارات اليوم

كشف متعاملون في سوق تجارة الألبان ومشتقاتها، احتمالية تعطل استيراد مصر لمنتجات الألبان ومشتقاتها من الجبنة الشيدر والسمنة والزبدة واللبن البدرة الذي يدخل في صناعة الجبنة وتستخدمه كل الشركات الكبيرة والمتوسطة العاملة في مصر، بسبب إيقاف شركة فونتيرا Fonterra العالمية للكميات التي يتم توريدها لمصر، بسبب تعطل فتح الاعتمادات المستندية.

أوضح المتعاملون في السوق لموقع "القاهرة 24"، أن منصة "فونتيرا" تمثل أهم مصدر في العالم لشراء الألبان ومشتقاتها، وتستورد الشركات المصرية عبر هذه المنصة معظم احتياجاتها من المنتجات المذكورة.

وذكرت المصادر أن صناعة الألبان ومشتقاتها في مصر، سواء للشركات الكبرى أو الصغرى، مهددة بالتوقف تمامًا، خاصة الشركات التي تنتج الجبنة وتعتمد على اللبن البدرة في صناعتها، وأيضا السمنة والزبدة والجبنة الشيدر.

وأوضحت المصادر للموقع أن الشركة أوقفت عملية توريد لنحو 70 ألف طن من منتجات الألبان ومشتقاتها كان يفترض أن يتم تصديرها لمصر، بسبب تأخير فتح الشركات المصرية لـ الاعتمادات المستندية، وهو ما اضطر بشركة منصة فونتيرا أن توقف شحن البضائع حفاظا على حقوق البائعين.

وتابعت المصادر، أن قرار شحن البضائع للشركات المصرية حاليا، رهن فتح الاعتمادات المستندية للشركات المستوردة، وأن الشركة العالمية لا تقصد بذلك تعامل خاص مع مصر، لأن هناك قواعد محددة لفتح اعتمادات شراء المنتجات عبر المنصة، موضحة أن المنصة كانت تعمل بشكل طبيعي مع الشركات المصرية، مضيفة أنه إذا كان هناك طلبا من نحو 150 شركة في مصر لم يقم سوى عدد محدود من الشركات بين 5 لـ10 شركات منهم فقط بفتح الاعتمادات لشراء البضائع، فإن الشركة يجب أن تحافظ على كافة حقوق المتعاملين وإيقاف توريد كافة البضائع.

ووفق المصادر، فإن تأخر فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد منتجات الألبان والجبنة والسمنة، يهدد الشركات العاملة في السوق المصري بالتوقف عن العمل.

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