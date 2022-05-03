"فايزر" للأدوية تعلن ارتفاع أرباحها بنسبة 61%

المصدر: نيويورك - د ب أ

أعلنت شركة "فايزر" الأميركية للأدوية اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحها بنسبة 61% خلال الربع الأول من العام على أساس سنوي، مدفوعة بمبيعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وعلاجات مرض "كوفيد -19".

وقال ألبرت بورلا، رئيس شركة فايزر: "أنا فخور جدا بأدائنا خلال هذا الربع من العام، وذلك من منظور مالي ومن وجهة نظر أننا حاولنا أن نكون قوة من أجل الخير في العالم".

وأشار إلى أن لقاح فايزر، والذي تم تصنيعه بالاشتراك مع شركة "بيونتك" الألمانية، صار واحدا من أهم اللقاحات الرئيسية التي يتم استخدامها في أنحاء العالم للسيطرة على الجائحة.

وقد تُرجم ارتفاع الارباح إلى تحقيق صافي دخل قدره 7.86 مليار دولار خلال الربع الأول، مقابل تحقيق 4.88 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما قفزت الإيرادات بنسبة 77%، لترتفع من 14.52 مليار دولار إلى 25.66 مليار دولار.

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