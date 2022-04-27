مصطلح في العناوين.. الاقتصاد المخطط

المصدر: ■ إعداد: سامح عوض الله

ويطلق عليه أيضاً «الاقتصاد الموجه»، هو الذي تحدد فيه سلطة حكومية مركزية مستويات الإنتاج المسموح بها، والأسعار التي قد يتم فرضها على السلع والخدمات، كما أن معظم الصناعات مملوكة ملكية عامة. وبديل الاقتصاد المخطط هو «نظام السوق الحر» الذي يفرض فيه الطلب مستويات الإنتاج والأسعار. يعتبر «الاقتصاد المخطط» أحد مكونات النظام السياسي الشيوعي، بينما يوجد «نظام السوق الحر» في المجتمعات الرأسمالية. وتحدد الحكومة المركزية الأسعار، وتتحكم في مستويات الإنتاج، كما تحدد أو تمنع المنافسة داخل القطاع الخاص، والأولويات الاقتصادية الوطنية، بما في ذلك كيفية تخصيص الموارد وتوزيع الناتج.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news