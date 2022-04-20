هل الذهب ينتصر في أوقات الأزمات؟

ارتفعت أسعار الذهب العالمية بشكل قوي جنبًا إلى جنب مع العديد من المعادن والسلع الأخرى على أثر الهجوم العسكري على أوكرانيا من قبل روسيا في نهاية شهر فبراير، وهذه ليست هي المرة الأولى التي يلجأ فيها المستثمرون إلى المعدن الثمين في أوقات الأزمات وعدم اليقين.



لكن يمكن للذهب أن يستقطب الرأي، حيث يدعي بعض الباحثين عن الذهب أنه السبيل الوحيد للحفاظ على الثروة، بينما يسخر المشككون في الجانب الآخر من افتقارها إلى التدفق النقدي أو الدخل، لكن بشكل عام لقد كان أداء الذهب جيدًا للغاية كمخزن للقيمة والثروة لعدة قرون.

أين الذهب الآن من منظور تاريخي؟



في صيف عام 2007 كان يتم تداول الذهب عند حوالي 431 دولار للأونصة، ولكن بحلول سبتمبر 2011 أي بعد ثلاث سنوات من الأزمة المالية والركود وهبوط أسواق الأسهم ارتفع سعر الذهب إلى أكثر من 1515 دولار للأونصة.

ومنذ ذلك الحين، لقد كان أداؤه على ما يشبه الأفعوانية، حيث ارتفع الذهب بنسبة 55% قبل وأثناء أزمة كوفيد 19 ليصل إلى ما يقرب من 2051 دولار في شهر أغسطس 2020 مسجلًا أعلى مستوى له على الإطلاق، ولكنه تراجع وأصبح التقلب هو المسيطر على الأداء حتي الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا ليعود مرة أخرى للارتفاع ويصل إلى 2029 دولار وهو الأعلى منذ أغسطس 2020، ويتم تداوله الآن عند حوالي 1920 دولار.

جاءت الزيادات الضخمة في أسعار الذهب بعد عام 2007 في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر خلال الأزمة المالية واطلاق البنوك المركزية برامج ضخمة لشراء السندات والتي يخشى العديد من المستثمرين أنها تخزن الضغوط التضخمية في الاقتصاد العالمي.

كيف يقارن ذلك بسوق الأوراق المالية؟

نظرًا لأن الأسهم والذهب غير مترابطين نسبيًا، فإن مقارنات الأداء تختلف اختلافًا كبيرًا اعتمادًا على الفترة الزمنية المختارة، ومع ذلك، في معظم الفترات الزمنية يأتي إجمالي العائد على مؤشر الأسهم العالمية الرائد في المقدمة.

ارتفع سعر سبائك الذهب بنسبة 56% و 17% و 544% و 468% خلال 5 و 10 و 20 و 30 عامًا على التوالي، أما أرقام مؤشر الأسهم العالمية MCSI هي 84% و 197% و 396% و 1،126%، يرجع تفوق أداء بعض هذه الأسهم إلى الأثر المركب للأرباح المعاد استثمارها.

فلماذا يفضله المستثمرين؟

لقد كان أداء جيدًا للغاية كمخزن للقيمة والثروة لعدة قرون، وفي مرحلة ما كان يدعم النظام النقدي العالمي، وحتى عام 1971 كان يدعم العملة الاحتياطية المهيمنة في العالم وهو الدولار الأمريكي، في العقود الأخيرة تم الإشادة بالذهب بشكل مختلف على أنه أصل جيد للتحوط ضد التضخم الاقتصادي كما أنه نقطة مقابلة لضعف الدولار الأمريكي وملاذ آمن في أوقات الأزمات الاقتصادية والحروب والتوترات السياسية، كما ينصح به الخبراء كأصل لتنويع المحفظة الاستثمارية.

على مدار فترات معينة قام الذهب بأداء كل من هذه الوظائف ولكن لم يتم بشكل دائم أو موثوق، يبدو أن الارتباط الواضح الوحيد هو أن سعر الذهب يتحرك بشكل عكسي مع توقعات سعر الفائدة الحقيقي (سعر الفائدة مطروحًا منه التضخم)، وتحديداً العائد الحقيقي لسندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات، بعبارة أخرى، كانت توقعات التضخم المرتفع دائمًا جيدة للذهب.

لقد أصبح أكثر جاذبية في السنوات الأخيرة كأصل متنوع "بعيد عن المخاطرة" في المحافظ لأن السندات الحكومية أصبحت خيارًا ضعيفًا لموازنة الأسهم ذات المخاطر العالية، ولكن في حين أن السندات عادة ما تكون مستقرة في السعر وتدفع عائدًا لا يمكن قول الشيء نفسه عن الذهب.

يشير أحد الخبراء إلى أنه نظرًا لضخ البنوك المركزية كميات غير مسبوقة من السيولة في الاقتصاد العالمي من خلال التسهيل الكمي، مما يمكّن الحكومات من تراكم مبالغ غير مسبوقة من الديون، فهناك الكثير من التضخم والمخاطر المخزنة في النظام النقدي.

الذهب والركود

لا ترتبط أسعار الذهب والفضة وسبائك المعادن الثمينة باستثمارات أخرى، تاريخياً احتفظ المعدن الأصفر بقيمته على مر العصور، لذلك عندما تنخفض قيمة الاستثمارات الأخرى يُنظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن، من الحكمة أن نقول إنه في أوقات الركود والكساد يرتفع سعر الذهب عادة حيث يرتفع الطلب من قبل المستثمرين الحريصين على تنويع محافظهم وتوزيع مخاطرهم.

يُعرَّف الركود بأنه انخفاض عام في النمو الاقتصادي لمدة شهرين متتاليين أو ركود في النمو لمدة ستة أشهر، وينعكس ذلك علي مؤشرات النمو الاقتصادي التي تشمل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والدخل والتوظيف والتصنيع ومبيعات التجزئة.

منذ الحرب العالمية الثانية كان هناك ركود عالمي في 1975، 1982، 1991، وفي الآونة الأخيرة كان الانهيار المالي 2008/09 الذي جاء في أعقاب أزمة الرهن العقاري عالية المخاطر في الولايات المتحدة عام 2006 وانهيار سوق الأوراق المالية، كما شهد الوباء العالمي من كوفيد 19 فترات ركود واسعة النطاق في عامي 2020 و 2021.

يتم إعادة تصنيف فترات الركود التي تستمر لمدة عام أو أكثر على أنها من أصعب الفترات التي يعيشها التاريخ، حدث الكساد العالمي في 1640- 1837 والكساد الطويل 1873-1896 والكساد العظيم في الثلاثينيات ربما كان هذا هو الأكثر خطورة، حيث امتد من عام 1929 إلى عام 1939 وبلغ ذروته في الحرب العالمية الثانية.

علاقة سعر الذهب بالركود.

خلال فترة الركود تنخفض قيمة كل شيء من العملات وأسواق الأسهم إلى العقارات والممتلكات، كما يتم سحب الأموال من استثمارات مثل الأسهم، ولكن على الرغم من ذلك فإن المال نفسه يفقد قيمته أيضًا.

المعروض من الذهب محدود، لكن النقود هي ورق ويمكن طباعة الورق، تكمن المشكلة في أن هذا يؤدي إلى تضخيم قيمة كل منتج وخدمة بسرعة، وهو ما يُعرف بالتضخم المفرط، وهذا هو السبب في أن الذهب يؤدي أداءً جيدًا في الأزمات، على عكس النقد، يحتفظ الذهب بقيمته فالندرة وطبيعته المعدنية الثمينة لها جاذبية دائمة، في نهاية فترة الركود من المرجح أن يكون الشخص الذي اشترى الذهب قد قلل من خسائره أو حتى كسب المال.

تعتبر أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية أو السلبية عاملاً رئيسياً يؤثر على قيمة الذهب، تحدث أسعار الفائدة الحقيقية السلبية عندما تنخفض الأسعار إلى ما دون معدل التضخم ويميل هذا إلى الحدوث خلال فترات الكساد، في المقابل، يميل هذا بعد ذلك إلى زيادة قيمة المعادن الثمينة مثل الذهب حيث تبدأ جميع حسابات التوفير والاستثمارات الأخرى المدرة للفائدة في خسارة الأموال.

هل يرتفع سعر الذهب دائمًا في فترات الركود؟

يرتفع سعر الذهب باستمرار في أوقات الركود، وعلى الرغم من أنه ليس تأكيد إلا أنه احتمال قوي، فهو استثمار مفيد بشكل خاص في أوقات الضائقة الاقتصادية، يمكن للاستثمار المادي في سبائك الذهب تنويع محفظة مختلطة كما أنه تحوط مفيد ضد الاستثمارات الأخرى، على عكس الصناديق المتداولة في بورصة الذهب وأسهم تعدين الذهب فإن الذهب المادي أيضًا خالٍ من سيطرة الطرف المقابل من قبل الحكومات والبنوك المركزية.

لماذا لا يحب بعض المستثمرين الذهب؟

هناك بعض من المستثمرين الذين لا يفضلوا الذهب للاستثمار، حيث يشيرون إلى تقلبه وإلى حقيقة أن تقييمه لا يعتمد على أي إنتاجية أو تدفق نقدي، كما أن الذهب لا يدفع أرباحًا أو فوائد، يتم تحديد قيمته فقط من خلال الندرة والعرض والطلب، بعبارة أخرى، إذا قرر المستثمرون أنه لم يعد مخزنًا موثوقًا للثروة أو وجدوا سلعة أو عملة أخرى تؤدي نفس الوظيفة فقد يفقد نظريًا كل قيمته تقريبًا.

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