شركة سعودية تؤسس مع «بوينغ» مشروعاً استراتيجياً مشتركاً

المصدر: الرياض ــ د.ب.أ

أعلنت شركة «SAMI» السعودية، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «شركة بوينغ الأميركية» المتخصصة في صناعات الطيران وأنظمة الدفاع والفضاء والأمن ومزود خدمات الطيران للمتعاملين من الشركات وأجهزة الدفاع، وذلك لتأسيس مشروع استراتيجي مشتركٍ في المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن رئيس مجلس إدارة شركة «SAMI»، أحمد بن عقيل الخطيب، قوله إن «هذا المشروع المشترك سيعمل على تلبية احتياجات قطاع الطيران المتنامي في المملكة، ويمهد الطريق لمزيد من التعاون المثمر في السنوات المقبلة».



بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد، إن قطاع الطيران في المملكة يزخر بفرصٍ مهمةٍ لتوطين وتطوير قدرات مستدامةٍ جديدة، ما سيمكن من دعم وتطوير قدرات محلية وبكوادر وطنية، متوقعاً أن يتضاعف عدد الطائرات في المملكة على مدى السنوات الـ10 المقبلة.

وأعرب عن تطلعه أن يكون المشروع المشترك خطوة أولى نحو شراكة استراتيجية أوسع بين «SAMI» و«بوينغ» في المستقبل، ستشمل المزيد من المنصات والخدمات في هذا المجال.

من جهته، قال نائب رئيس «بوينغ» لخدمات الدفاع والخدمات الحكومية الدولية، توربو سجوجرين، إنه وبموجب الاتفاقية الجديدة، سيتم تقديم خدمات الصيانة والتصليح والعمرة لمنصات الطائرات العمودية في المملكة، مؤكداً مواصلة الالتزام بالشراكة مع «SAMI» والعمل مع مختلف الجهات المعنية في المملكة للإسهام بشكلٍ فعال في إنجاز مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وجاء الإعلان عن الاتفاقية خلال افتتاح فعاليات «معرض الدفاع العالمي» الذي أقيم في الرياض بحضور عددٍ من كبار المسؤولين من الطرفين.

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