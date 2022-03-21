بنكا "الأهلي" و"مصر" يطرحان شهادات إدخارية بعائد 18% لمدة عام

المصدر: القاهرة - وكالات

قرر بنكا (الأهلي) و(مصر) طرح شهادة إدخار جديدة استثنائية مدتها سنة، بسعر عائد سنوي يبلغ 18%.

وقال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن اجتماعا عاجلا تم صباح اليوم الاثنين للجنة الأليكو بالبنك الأهلي المصري أسفر عن طرح الشهادة، وإتاحتها للجمهور من اليوم.

كما قالت مصادر ببنك مصر إنه تم إصدار شهادة إدخارية لمدة عام بعائد 18 % وذلك في ضوء التطورات التي تشهدها الأسواق.

وتراجع الجنيه المصري 10.67 بالمئة صباح اليوم الاثنين، ونزل الجنيه إلى 17.42- 17.52 مقابل الدولار الأميركي بحسب بيانات رفينيتيف بعدما كان يجري تداوله عند حوالي 15.7 جنيه للدولار منذ نوفمبر 2020.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ للجنة السياسة النقدية في وقت سابق اليوم.

وقالت مصادر مطلعة إن مصر تجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن مساعدة محتملة لكنها لم تعلن عن أي طلب رسمي للحصول على قرض من الصندوق.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الاثنين إنه حدد سعر بيع الخبز الحر عند 11.5 جنيه (0.66 دولار) للخبز المعبأ وزن كيلو جرام.

وأعلن بنك مصر، ثاني أكبر مقرض حكومي في البلاد، في بيان اليوم أنه سيطرح شهادات إيداع بعائد سنوي 18 بالمئة.

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