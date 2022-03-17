المصدر: إعداد: سامح عوض الله

هي أداة ذات دخل ثابت تمثل قرضاً يقدمه المستثمر لمقترض (عادةً ما يكون شركة أو حكومة). ويمكن اعتبار «السند» بمثابة اتفاق بين المُقرض والمقترض الذي يتضمن تفاصيل القرض ومدفوعاته.

وتستخدم السندات من قبل الشركات والهيئات والحكومات السيادية لتمويل المشروعات والعمليات. وأصحاب السندات هم أصحاب الديون أو دائنون لمُصدّر السندات، وهم عادة حكومات أو شركات.

تحتاج الحكومات إلى إصدار سندات لتمويل المشروعات. وتتطلب الكلفة المفاجئة للحرب أيضاً الحاجة إلى جمع أموال، ولذلك، توفر السندات حلاً من خلال السماح للمستثمرين الأفراد بتولي دور المُقرض.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news