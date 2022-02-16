أسباب متنوعة وراء زيادة شعبية التداول اليومي أثناء جائحة كورونا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تتعدد الأسباب وراء نمو شعبية التداول اليومي خاصة في فترة وباء الكورونا، البعض يرجع هذا إلى الأزمات الاقتصادية الصعبة التي مر وما زال يمر بها العالم وتأثير ذلك على كافة ومختلف القطاعات. كما أن هناك العديد من المتداولين اليوم قد بدأوا بسبب الملل وسط جائحة الكورونا وحالات الإغلاق الجماعي للعديد من الدول حول العالم، إلا أن استطلاعا جديدا أجرته مؤسسة Betterment وجد عدة أسباب مختلفة لاستمرار المستثمرين والمتداولين في التداول اليومي.

ومن خلال الاستطلاع وعند سؤال المتداولين عن دوافعهم للتداول اليومي، قالت نسبة لا تقل عن الـ 58٪ من المشاركين الذين يتداولون يوميًا إنهم يريدون تحقيق عائد مادي في فترة زمنية قصيرة، كما كانت هناك دوافع أخرى وراء البدء في التداول اليومي وهي متعلقة أكثر بـ الموارد الجديدة جنبا الي جنب مع حياتهم اليومية الطبيعية.

من ناحية أخري، فإن أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع أعلنوا أن السبب الرئيسي وراء بدء التداول اليومي خلال فترة الوباء، ترجع بالأساس إلى البحث عن مصادر دخل متعددة، تجنبا لـ فقدان الوظيفة الأساسية أو أية عوامل أخري قد تظهر مستقبلا.

كيف كان أداء الأسواق المالية خلال فترة الوباء؟

علي الرغم من المخاوف التي كانت محيطة بـ وباء الكورونا وتأثر الاقتصاد العالمي بشكل كبير، إلا أن أداء الأسواق المالية انتعش بشكل كبير خلال العام الماضي خاصة أسواق تداول العملات الرقمية المشفرة وايضا أسواق تداول الأسهم، بالاضافة إلى سوق تداول الفوركس، أكبر سوق مالي في العالم، والذي شهد زيادة بنحو 300% خلال فترة وباء الكورونا في أمر نادر الحدوث حيث زاد متوسط حجم تداول العملات الأجنبية اليومي بنسبة تخطت حاجز الـ 40%.

وبالنسبة لسوق تداول العملات الرقمية، فقد شهدنا طفرة واضحة للجميع وحالة عامة من التبني للعملات الرقمية سواء من الأفراد أو الشركات بما في ذلك الشركات العالمية من باي بال، تسلا، مايكروستراتيجي وغيرها. بالإضافة إلى اعتراف دولة السلفادور بالبيتكوين عملة رسمية في البلاد بجانب الدولار في خطوة هي الأولى في التاريخ.

وارتفعت القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية بشكل كبير حيث تخطت حاجز الـ 2 تريليون دولار أمريكي، ويأتي على رأس القائمة عملة البيتكوين والتي وصلت خلال العام الماضي إلى قيمة الـ 69 ألف دولار أمريكي، كما تأتي عملة الايثريوم في المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية وقد تخطى سعرها خلال العام الماضي حاجز الـ 4500 دولار أمريكي.

ومن ناحية أخري، فقد شهد سوق تداول الأسهم انتعاشة كبيرة خلال فترة وباء الكورونا خاصة في قطاعات مثل التجارة الالكترونية وبالأخص شركة أمازون عملاق التجارة الإلكترونية التي ارتفعت أرباحها قرابة الـ 200% منذ الجائحة. وأيضا قطاعات شركات الأدوية وعلى رأسها شركات فايزر ومودرنا والتي حققت أرباحا كبيرة خلال فترة وباء الكورونا.

الأسواق المالية دائما ما تكون متقلبة

الأسواق المالية ليست بالسهلة على الإطلاق، فهي محفوفة بالمخاطر وليست طريقة موثوقة لـ بناء الثروة. انه من الصعب للغاية اختيار الأسهم التي ستتفوق في الأداء، بل ويصعب القيام بذلك باستمرار مع مرور الوقت. لا أحد يعرف على وجه اليقين كيف سيكون أداء السوق في المستقبل. لذا دائما ما ينصح خبراء المال بالاستثمار في صناديق المؤشرات والتي توفر التنويع التلقائي وعادة ما تكون منخفضة التكلفة. بالظبط كما قال وارن بافيت: "اشتر باستمرار في صندوق مؤشر S&P 500 حيث أنه الأكثر منطقية من الناحية العملية طوال الوقت".

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