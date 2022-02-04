مصر ترفع أسعار البنزين.. تعرف على السعر الجديد للتر

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

قررت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، رفع أسعار الوقود والبنزين في البلاد.

وأفادت بوابة الأهرام، صباح اليوم الجمعة، بأن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، قررت في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية.

ونقلت البوابة بيانا عن وزارة البترول أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، بداية من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة.

وجاءت أسعار لجنة التسعير الجديدة للربع السنوي من يناير/مارس 2022، كالآتي: 7.25 جنيه للتر بنزين 80، و8.50 جنيه للتر البنزين 92، و9.50 جنيه للتر بنزين 95، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

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