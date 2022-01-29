أردوغان: تركيا ستخفض أسعار الفائدة

المصدر: أنقرة - رويترز

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددا على سياسته الاقتصادية اليوم السبت قائلا إنه سيتم خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر وإن التضخم سينخفض نتيجة لذلك، وذلك قبل أيام من إعلان بيانات التضخم لشهر يناير، مضيفا أن المشاكل الاقتصادية لتركيا ستنتهي.

وقال أردوغان لأنصاره في إقليم جيرسون المطل على البحر الأسود: "أنتم تعرفون معركتي مع أسعار الفائدة. نحن نخفض أسعار الفائدة وسنخفضها. أعرف أن التضخم سينخفض أيضا حينها وسوف ينخفض أكثر".

وأضاف: "سيستقر سعر الصرف وسينخفض التضخم وستنخفض الأسعار أيضا، كل هذه الأمور مؤقتة".

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