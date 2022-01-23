مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى الجزائر 6 فبراير

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلنت شركة مصر للطيران اليوم الأحد عن إعادة تشغيل رحلاتها مرة أخري بين القاهرة والجزائر اعتبارا من السادس من شهر فبراير المقبل بواقع رحلتين أسبوعيا .

وقالت مصر للطيران ، في بيان صحافي اليوم ، إن ذلك سيكون بواقع رحلتين أسبوعيا يومي الخميس والأحد.

وأضافت أنه يمكن للمسافرين حجز تذاكر السفر من خلال مركزها أو مكاتبها أو أقرب وكيل سياحي، داعية العملاء إلى معرفة ضوابط وإجراءات السفر من خلال زيارة موقعها الإلكتروني .

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