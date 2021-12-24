مصطلح في العناوين.. مؤشر «داو جونز» الصناعي

المصدر: إعداد ■ سامح عوض الله

معروف أيضاً باسم «Dow 30»، وهو مؤشر سوق الأسهم الذي يتتبع 30 شركة كبيرة مملوكة للقطاع العام، تتداول في بورصة نيويورك (NYSE) و«ناسداك». وتمت تسمية مؤشر «Dow Jones» على اسم Charles Dow، الذي أنشأ المؤشر في عام 1896، مع شريكه في العمل إدوارد جونز. ويعد «DJIA» ثاني أقدم مؤشر سوق في الولايات المتحدة، وتم إطلاقه للمرة الأولى في عام 1896، وجرى تصميمه ليكون بمثابة مؤشر لقوة الاقتصاد الأميركي. ويعد أحد المؤشرات الأكثر مشاهدة في العالم، ويضم مجموعة من الشركات، يمكن وصفها جميعاً بالشركات الممتازة ذات الأرباح الثابتة باستمرار، لكن الشركة التي تفقد نسبة كبيرة من قيمتها السوقية قد تتم إزالتها من المؤشر.

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