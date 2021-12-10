الذهب يتجه عالميا لتسجيل رابع تراجع أسبوعي

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب عالميا، اليوم، لكنها اتجهت نحو تسجيل رابع تراجع أسبوعي على التوالي، مع بقاء المستثمرين بعيدا عن المراهنات الكبيرة قبيل بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي قد تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لتقليص مشترياته من السندات بوتيرة أسرع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1778.13 دولارا للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1779.30 دولارا.

وهبطت أسعار المعدن الأصفر 0.4% خلال الأيام الماضية، مع توخي المستثمرين الحذر قبل تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، واجتماع مجلس الاحتياطي الأسبوع المقبل.

وقال العضو المنتدب في"إس.بي.آي" لإدارة الأصول، ستيفن إينس: "يدافع الذهب عن الحد الأدنى من نطاق (1770-1810 دولارات) لأن المستثمرين قلقون بشأن تحول متشدد من (مجلس الاحتياطي) الاتحادي، ولكن لا يزال هناك قدر كاف من الضبابية المحيطة بالسلالة (أوميكرون)، والتي قد تؤخر دورات رفع أسعار الفائدة، لدعم الذهب".

ويميل خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة إلى دفع عوائد السندات الحكومية للصعود، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

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