تعطل موقع "أمازون" يتسبب في فوضى عارمة بعمليات توصيل البضائع

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تسبب انقطاع الخدمات بموقع أمازون ويب، في إحداث فوضى في عملية توصيل عملاق التجارة الإلكترونية، مما يمنع السائقين من الحصول على معلومات التوصيل ويقطع الاتصال بين أمازون وآلاف السائقين الذين تعتمد عليهم، وفقًا لأربعة مصادر مطلعة على الموقف.

قال ثلاثة شركاء في خدمة التوصيل إن تطبيق أمازون "Amazon.com Inc" المستخدم للتواصل مع سائقي التوصيل معطّل. مصدر أخر قال إن الشاحنات التي كان من المفترض أن تكون على الطريق لتوصيل الطرود متوقفة عن العمل دون اتصال من الشركة. أضاف مصدر آخر، لا يمكن لسائقي Amazon Flex، وهم موظفو التوصيل المستقلون الذين يحملون طرودًا في سياراتهم الخاصة، تسجيل الدخول إلى تطبيق Amazon للحصول على المهام.

وعانت شركة "أمازون" وقسم الخدمات السحابية التابع لها من انقطاعات واسعة النطاق أمس الثلاثاء.

رصد"داون ديتيكتور" (DownDetector)، الذي يراقب الاتصال بشبكة الإنترنت، أكثر من 20000 شكوى لـ "أمازون" وأكثر من 11000 من "أمازون ويب سيرفيسيز" (Amazon Web Services)، في حوالي الساعة 12:10 مساءً. في نيويورك. كما واجهت العديد من المواقع الشهيرة، بما في ذلك "كوين بيس" و"روبنهود" و"نتفلكس"، لمشاكل أيضاً، وفقًا لموقع "داون ديتيكتور".

وقالت "أمازون ويب سيرفيسيز" إنها حددت سبب "زيادة معدلات الخطأ" وتعمل على إصلاحه. وفي الوقت نفسه، توجه الشركة العملاء إلى خوادم بديلة في منطقتها الغربية لا تواجه مشكلات. الأخطاء المتزايدة في منطقة شرق أمريكا الشمالية.

تأثرت العديد من خدمات "أمازون" للحوسبة السحابية، بما في ذلك Amazon DynamoDB وAmazon Elastic Compute.

رفضت أمازون التعليق ووجهت المستخدمين إلى لوحة معلومات الخاصة بـ"أمازون ويب سيرفيسيز".

تأتي المشاكل وسط ذروة موسم التسوق في أمازون، قد لا تستطيع الشركة تحمل التأخير الذي قد يؤدي إلى ازدحام دائم. قال أحد أصحاب أعمال التوصيل في الساحل الغربي إن الشركة أوقفت عمليات التسليم يوم الثلاثاء وتخطط لإعادة تجميع نفسها يوم الأربعاء.

اثنان من شركاء التوصيل في المناطق الزمنية السابقة قالا إن السائقين الذين لديهم طرق بالفعل تلقوا تعليمات لوضع هواتفهم في وضع الطائرة وعدم تسجيل الخروج من تطبيق التوجيه من أمازون حتى يتمكنوا من الاستمرار في التوقف، لكن السائقين الذين لم يتم تخصيص مسارات لهم بالفعل تم تهميشهم.

"أمازون ويب سيرفيسيز" هي مزود للحوسبة السحابية، حيث تبيع للشركات خدمات برامج الحوسبة عند الطلب بدلاً من صيانة مراكز البيانات وفرقها داخل الشركة. يشمل عملائها مجموعة واسعة من الصناعات والحكومة الفيدرالية. إذا لم يتم إصلاحها بسرعة، يمكن أن تتصاعد مشاكل "أمازون ويب سيرفيسيز" بسرعة.

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