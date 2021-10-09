الرئيس المصري يزور جناح الإمارات في معرض «تراثنا» بالقاهرة

المصدر: القاهرة - وام

تفقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي جناح دولة الإمارات ممثلة في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بمعرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية المقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري.

وثمن الرئيس المصري خلال جولته مشاريع الجناح الإماراتي الذي يشارك للمرة الأولى في المعرض و ذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء المصري و معالي نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات و معالي نبيلة مكرم عبيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج و معالي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومعالي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر.

وقال محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة في تصريحات له إن الغرفة تشارك للمرة الأولى في معرض تراثنا الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير في جمهورية مصر العربية في إطار تعزيز التعاون والروابط التجارية والثقافية المشتركة بين البلدين، وتستهدف المشاركة استعراض مشاريع مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب ليتعرف عبرها الزائرون على المنتجات التراثية لأكثر من 100 عارض إماراتي.

وأوضح أن المعرض يمثل منصة مهمة لزيادة التبادل التجاري مع المشاركين من الجانب المصري مؤكدا أن جمهورية مصر العربية تعد شريكا أساسيا لدولة الإمارات في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية خاصة في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف فتح أسواق جديدة أمام أصحاب هذه المشاريع من الشباب الإماراتي ومساعدتهم على فتح أسواق جديدة لتسويق منتجاتهم، وتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين مصنعي الحرف اليدوية والتراثية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأعرب النعيمي عن شكره وتقديره للرئيس المصري على استضافة مصر المنتجات التراثية الإماراتية ممثلة في مشاريع مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب التي تضم في عضويتها 1435 مشروعا وطنيا منذ تأسيسها وحتى سبتمبر 2021، مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل على تقديم تسهيلات وإعفاءات من رسوم الرخص التجارية والاستشارات وتطوير الإعمال وتقدم حاضنات الأعمال من المكاتب المشتركة والتنفيذية، إضافة إلى البرامج التدريبية والتوعوية والمشاركة في المعارض والفعاليات المحلية والدولية.

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