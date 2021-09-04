صندوق سعودي يعتزم تأسيس منصة طوعية لتداول «تأمينات الكربون»

المصدر: الرياض ■ د.ب.أ

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، أمس، بالتعاون مع مجموعة «تداول» السعودية عن نية تأسيس منصة الرياض الطوعية لتداول وتبادل تأمينات وتعويضات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتكون بذلك المنصة الرئيسة في المنطقة والوجهة الأساسية للشركات والقطاعات المختلفة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون أو المساهمة في ذلك من خلال شراء أو بيع أرصدة تعويض الكربون المكافئ عالية الجودة، والتي تم التحقق والموافقة عليها، حسب وكالة الأنباء السعودية «واس». ويتم العمل على تأسيس منصة التداول الطوعية مع عدد من الجهات التنظيمية، ومنها اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، وبالاستعانة بالجهات المختصة في هذا المجال محلياً وعالمياً.

ويتوافر في المملكة نسبة كبيرة من الشركات التي تسعى لخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى وجود عدد من الشركاء العالميين المهتمين بالاستثمار في هذا المجال.

وقالت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، إن السعودية لديها استراتيجية طويلة الأمد للطاقة المتجددة، وتتخذ جهوداً للسيطرة على الانبعاثات، كسبيل لتعزيز «الاقتصاد الدائري للكربون»، الذي سيسمح باستمرار إنتاج النفط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news