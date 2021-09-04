استئناف رحلات الطيران بين مصر والكويت بعد توقف أكثر من عام

المصدر: القاهرة ■ د.ب.أ

أعلنت مصادر ملاحية مطلعة بمطار القاهرة، أمس، استئناف رحلات الطيران بين مصر والكويت فجر اليوم (السبت) بعد توقف أكثر من عام، بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الكويتية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت المصادر: «سيسمح للمسافرين بالتوجه إلى الكويت بشروط معينة وضعتها السلطات الكويتية، وذلك بعد رفع حظر الطيران بين مطارات مصر والكويت ومن أهمها ضرورة الحصول على جرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة بدولة الكويت (فايزر - أسترازينيكا - موديرنا) أو جرعة واحدة من لقاح (جونسون & جونسون) وعلى من حصل على جرعتين من لقاح (سينوفارم - سينوفاك - سبوتنيك) الحصول على جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المعتمدة».

وأضافت: «ومن حصل على اللقاحات خارج الكويت، عليه تقديم شهادة تثبت تلقيهم لقاح فيروس كورونا، تتضمن (الاسم مطابق للجواز - نوع اللقاح - تاريخ الجرعات - جهة التطعيم - QR CODE )، وفى حالة عدم وجود رمز (QR CODE) على الركاب، تحميل شهادة الحصول على اللقاح على موقع وزارة الصحة الكويتية للاعتماد قبل القيام بالحجز للسفر على رحلات الطيران المتجهة إلى الكويت مباشرة».

وبالنسبة للركاب المحصنين داخل الكويت: «يتم إثبات ذلك عن طريق عرض الحالة في تطبيق (مناعة - هويتي - كويت مسافر). وبالنسبة إلى العمالة المنزلية: يمكن استقدام العمالة المنزلية من غير المحصنين وذلك عن طريق التسجيل في منصة (بالسلامة) وفي جميع الأحوال، يتوجب على جميع المسافرين تحميل تطبيق (شلونك) قبل السفر إلى دولة الكويت».



سيسمح للمسافرين بالتوجه إلى الكويت بشروط معينة وضعتها السلطات الكويتية. À أرشيفية

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