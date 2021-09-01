إيرادات "بنك سويسكوت" للنصف الأول من 2021 تتخطى التوقعات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك سويسكوت المحدود، البنك السويسري الرائد في الخدمات المصرفية والتداول عبر الإنترنت، أنه تخطى توقعاته الأولية في النصف الأول من عام 2021، بناءً على المعطيات السابقة في 2020.

وحقق بنك سويسكوت إيرادات صافية بلغت 264.4 مليون فرنك سويسري وأرباحاً قبل الضرائب بلغ 134.6 مليون فرنك سويسري. ومقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ارتفع صافي الإيرادات بنسبة 64.5 بالمئة والربح قبل الضرائب بنسبة 130.4 بالمئة. وفي هذه الفترة الممتدة على ستة أشهر، تم فتح 49,552 حساب جديد، وبلغ صافي تدفق الأموال الجديدة 4.9 مليار فرنك سويسري. وحتى تاريخ 30 يونيو 2021، سجلت أصول العملاء مستوى قياسياً بلغ 50.2 مليار فرنك سويسري. وكان بنك سويسكوت قد وضع هدفاً له في 2021 بتحقيق صافي عائدات تبلغ 465 مليون فرنك سويسري (بعدما كان المستهدف السابق عند 365 مليوناً) وأرباحاً قبل الضرائب تبلغ 210 ملايين فرنك سويسري (بعدما كان يهدف الى تحقيق 130 مليوناً).

ارتفاع الإيرادات

بلغت الإيرادات التشغيلية ما مجموعه 266.4 مليون فرنك سويسري، أي مع زيادة بنسبة 63.7 بالمئة مقارنة بالسنة السابقة (162.7 مليون فرنك سويسري). وعند تعديل الأرقام لاحتساب معدلات الفوائد السلبية (2.4- مليون فرنك سويسري) وتعديلات القيمة العادلة (0.4 مليون فرنك سويسري)، بلغ صافي الإيرادات 264.4 مليون فرنك سويسري، أي بزيادة 64.5 بالمئة عن القيمة البالغة 160.7 مليون فرنك سويسري.

مدعوماً بنمو لافت للعملاء والأصول وببيئة سوق مؤاتية، كان نشاط التداول قوياً في كل مجالات الأعمال وفئات الأصول. فمقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، ارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 10.9 بالمئة ليبلغ 87.1 مليون فرنك سويسري (78.5 مليون فرنك سويسري). وارتفع صافي الدخل من أصول العملات المشفّرة بنسبة 1,205.2 بالمئة ليبلغ 63.2 مليون فرنك سويسري (4.8 مليون فرنك سويسري).

وقد شهد النصف الأول من السنة اعتماد المؤسسات أصول العملات المشفّرة والبيتكوين بمستويات قياسية. وأفضى نشاط التداول القوي في مختلف فئات الأصول إلى تأثير إيجابي على صافي دخل التداول، الذي شهد أيضاً ارتفاعاً هائلاً بنسبة 1,446.0 بالمئة ليبلغ 42.6 مليون فرنك سويسري. وارتفع صافي الدخل من تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت (eForex) بنسبة 4.9 بالمئة ليبلغ 63.0 مليون فرنك سويسري (60.0 مليون فرنك سويسري سابقاً) بعد أن كان حجم تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت يبلغ 816.4 مليار دولار أمريكي (18.3+ بالمئة). وحافظت الايرادات من أسعار الفائدة (10.5 مليون فرنك سويسري، بانخفاض نسبته 36.9 بالمئة) على معدلات منخفضة، حيث لا يُتوقّع أن تصل تأثيرها إلى حجم مؤثر قبل العام المقبل.

ارتفاع صافي الربح

بلغت النفقات التشغيلية 129.3 مليون فرنك سويسري، وكانت أعلى بنسبة 26.9 بالمئة مقارنة بالسنة السابقة (102.3 مليون فرنك سويسري). ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع نفقات الموظفين (20.2 مليون فرنك سويسري)، التي ازدادت بسبب التراكم في الأجور المتغيرة وبسبب توظيف 50 شخصاً لمناصب مؤقتة من أجل التعامل مع العدد الكبير في طلبات العملاء.

ارتفعت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 130.4 بالمئة لتبلغ 134.6 مليون فرنك سويسري (58.4 مليون فرنك سويسري)، فيما بلغ هامش الربح قبل الضرائب 50.9 بالمئة (36.4 بالمئة). وارتفع صافي الربح بنسبة 130.9 بالمئة على أساسي سنوي ليبلغ 116.4 مليون فرنك سويسري (50.4 مليون فرنك سويسري)، مع هامش ربح صافٍ نسبته 44.0 بالمئة (31.4 بالمئة).

وقد أصبح الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال بموجب إتفاقية بازل 3 الآن 24.3 بالمئة (20.8 بالمئة، 16.8 بالمئة). وارتفع مجموع حصص رأس المال بنسبة 32.2 بالمئة ليبلغ 544.0 مليون فرنك سويسري (411.4 مليون فرنك سويسري).

مستوى قياسي

سجل صافي تدفقات الأموال الجديدة رقماً قياسياً جديداً بعد أن حقق 4.9 مليار فرنك سويسري (3.0 مليار فرنك سويسري في النصف الأول من عام 2020). وتم تحقيق أكثر من 40 بالمئة من هذا النمو الحقيقي مع عملاء دوليين. ومع المعنويات الايجابية في الأسواق الأسواق ، ارتفعت أصول العملاء بنسبة 50 بالمئة لتبلغ 50.2 مليار فرنك سويسري (33.5 مليار فرنك سويسري). في الوقت عينه، تابع متوسط الإيداع للعميل الواحد بالازدياد ليصل إلى 109,265 فرنك سويسري (29.3+ بالمئة)، مما يؤكد على مكانة سويسكوت كشريك مفضل للعملاء الأثرياء.

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