مصطلحات في العناوين.. «اقتصاد المعرفة»

المصدر: ■ إعداد: سامح عوض الله

«اقتصاد المعرفة» هو نظام استهلاك وإنتاج يقوم على رأس المال الفكري، ويشير إلى القدرة على الاستفادة من الاكتشافات العلمية والبحوث الأساسية والتطبيقية.

وقد أصبح هذا يمثل مكوناً كبيراً من جميع الأنشطة الاقتصادية في معظم البلدان المتقدمة.

في اقتصاد المعرفة قد يتكون عنصر مهم للقيمة من الأصول غير الملموسة، مثل قيمة المعرفة العمالية أو الملكية الفكرية.

وتميل البلدان الأقل نمواً إلى أن تكون لديها اقتصادات قائمة على الزراعة والتصنيع، وتتمتع الدولة النامية باقتصاد صناعي قائم على الخدمات، بينما تميل البلدان المتقدمة إلى أن تكون لديها اقتصادات قائمة على الخدمات.

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