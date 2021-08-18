ارتفاع أسعار النفط بعد 4 أيام من التراجع

المصدر: سنغافورة - (د ب أ)

سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط تراجعا ملموسا اليوم الأربعاء بعد 4 جلسات تداول من التراجع المطرد، على خلفية تقرير أمريكي أشار إلى تراجع مخزون النفط الخام المحلي في الولايات المتحدة.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي صباح اليوم بنسبة 3ر0% بعد تراجعه بنسبة 4% تقريبا خلال أيام التداول الأربع الماضية والتي سجلت أطول فترة تراجع مستمرة منذ آذار/مارس الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم إلى إعلان معهد البترول الأمريكي أمس تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 16ر1 مليون برميل، بما في ذلك عمليات السحب من مستودعات التخزين الكبرى في أوكلاهوما.

ومن المقرر أن تنشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم تقريرها الأسبوعي عن موقف مخزونات النفط والمنتجات النفطية خلال الأسبوع الماضي.

وأشارت بلومبرج إلى أن أسعار النفط العالمية فقدت خلال الأسابيع الأخيرة المكاسب التي حققتها في الفترة السابقة، مع التوسع في برامج التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وهو ما عزز التوقعات بتحسن الطلب على النفط واستئناف الأنشطة الاقتصادية. وجاء تفشي السلالة دلتا المتحورة الأشد عدوى من فيروس كورونا المستجد، لكي تبدد الآمال في تعاف سريع للاقتصاد وللطلب على الطاقة مما أدى إلى تراجع أسعار النفط.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3ر0% إلى 81ر66 دولار للبرميل في تعاملات بورصة نيويورك للسلع حتى الساعة السادسة و46 دقيقة صباحا بتوقيت لندن.

وارتفع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال بنسبة 4ر0% إلى 27ر69 دولار للبرميل في تعاملات بورصة آي.سي.إي للعقود الآجلة الأوروبية.

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