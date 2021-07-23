"ماكدونالدز" تعتزم تطبيق نظام العمل من المكتب 3 أيام أسبوعيا

المصدر: واشنطن - د ب أ

تعتزم سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية ماكدونالدز كورب، تطبيق نظام عمل أكثر مرونة بالنسبة لموظفي الإدارة لديها، بحيث يعمل الموظفون لمدة 3 أيام أسبوعيا من المكتب وباقي الأيام من المنزل، بعد انتهاء القيود الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أن النظام الجديد سيتيح لموظفي الإدارة العمل يومين اسبوعيا من البيت بدلا من يوم واحد أسبوعيا قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

في الوقت نفسه، يعتزم كريس كيمبتسنيسكي الرئيس التنفيذي لسلسلة ماكدونالدز القيام بخمس رحلات دولية اعتبارا من أغسطس المقبل وحتى نهاية العام الحالي.

وقال كمبتسنيسكي إنه في حين أن نظام العمل من المنزل كان جيدا في الوقت الحالي: "فنحن ملتزمون بالعودة إلى مكاتبنا والعودة إلى مطاعمنا... نحن في النهاية عمل يعتمد على التواجد الشخصي، يعتمد على التواجد الشخصي في المطاعم وعلى التواجد الشخصي في المكاتب". ولم يكشف الرئيس التنفيذي لأكبر سلسلة مطاعم وجبات سريعة في العالم عن الجدول الزمني لعودة الموظفين إلى المكاتب.



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