متحور "دلتا" يهبط بأسعار النفط عالميا

المصدر: واشنطن - د ب أ

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم الاثنين وسط قلق المستثمرين بشأن انتشار متحور "دلتا" في معظم مناطق العالم وتباطؤ وتيرة التطعيمات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 4ر1% إلى 48ر74 دولارا للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسوية أغسطس بنسبة 4ر1% إلى 49ر73 دولارا.

وخسر الخامان القياسيان نحو واحد بالمئة الأسبوع الماضي بعد انهيار محادثات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بشأن مستويات الإنتاج.

وأقرت دول مجموعة العشرين مطلع الأسبوع بأن متحورات كورونا يمكن أن تهدد تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه تم تسجيل أكثر من 6ر2 مليون حالة إصابة جديدة بكورونا الأسبوع الماضي، وأن الإصابات في أوروبا ارتفعت بنسبة حادة بلغت 30%.

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