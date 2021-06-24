أفضل 5 مدن للعيش حول العالم

المصدر: زوريخ - رويترز

تصدرت العاصمة الدنمركية كوبنهاجن قائمة مجلة مونوكل لأفضل المدن معيشة في العالم لرابع مرة منذ بدء إصدار هذه القائمة في 2007.

وشملت المراكز الخمسة الأولى زوريخ وهلسنكي وستوكهولم وطوكيو بعدما استأنفت المجلة إصدار القائمة بعد توقفها في العام الماضي مع اجتياح جائحة كوفيد-19 العالم.

وقال آندرو توك رئيس تحرير المجلة "كوبنهاجن واحدة من تلك المدن التي تطمح فعلا لتوفير نوعية حياة أفضل للجميع".

وأضاف "طموحاتها المتعلقة بتوفير بيئة أكثر نظافة هي الأفضل على الإطلاق والمدينة تجني حصاد أعوام من الاستثمار الحضري".

وذكرت المجلة أن تقرير العام الحالي سعى لرصد المدن التي استغلت الشهور الماضية "للعودة إلى الوضع الطبيعي على نحو أفضل والدفاع عن اقتصادها ومواقعها الحضارية وشوارعها الرئيسية".

كما ركز التقرير بدرجة أكبر على القيادة المدنية وسياسات الإسكان الملائمة وبرامج دعم أصحاب المشروعات.

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