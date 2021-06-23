"إيفرغرين" تتوصل إلى اتفاق مع "قناة السويس"

المصدر: سامح عوض الله - دبي

توصل ملاك سفينة "إيفرغرين" العملاقة - التي أغلقت مجرى قناة السويس وعطلت حركة الملاحة في مارس الماضي - إلى اتفاق مبدئي مع هيئة قناة السويس للإفراج عن السفينة.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مجموعة التأمين البريطانية التي تساعد في قيادة المفاوضات، أنه تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ، من شأنه أن يسمح للسفينة بالإبحار في إطار التوصل إلى اتفاق في النزاع على التعويضات مع هيئة القناة.

وأفادت شركة التأمين، بأنها تعمل مع مالك شركة "إيفرغرين"، وشركات تأمين أخرى، لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة، مشيرة إلى أنه بمجرد بدء الإجراءات، سيتم اتخاذ الترتيبات للإفراج عن السفينة.

ولم تحدد شركة التأمين شروط الاتفاق المبدئي.

وكانت سفينة الحاويات العملاقة، أغلقت قناة السويس لمدة أسبوع تقريبا في مارس 2021، قبل إخراجها من ضفاف القناة.

وطالبت هيئة قناة السويس بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالقناة قبل السماح للسفينة باستئناف رحلتها.

يشار إلى أن سفينة الحاويات "إيفرجيفن"، ترسو في بحيرة بمنتصف قناة السويس منذ تحريرها في 29 مارس.

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