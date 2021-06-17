"معهد المشاريع" يدعو إلى إعطاء الأولوية الدولية للاستدامة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دعا معهد إدارة المشاريع (PMI)، المؤسسة المهنية للمتخصصين في الإدارة، إلى اتخاذ إجراءات موحدة للتغلب على التحديات العالمية الخاصة بمعالجة الأزمة المناخية، وإعطاء الأولوية للاستدامة.

وحث المعهد في بيان، القادة الدوليين في قمة قادة الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) للبحث في عدد من القضايا الدولية الملحة خلال القمة التي استضافت أكثر من 25 ألفا من قادة الأعمال، والحكومات، والأمم المتّحدة، والمجتمع المدني، لمعالجة الأزمة المناخية، والجائحة العالميّة، وأوجه التباين الاقتصادي، والتفاوتات والفوارق الاجتماعية.

وقالت المديرة الإدارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المعهد، غريس نجار، إن "اجتماع قمة قادة الميثاق العالمي للأمم المتحدة لهذا العام يعمل على توحيد الأعمال سعيا نحو عالم أفضل، ويخاطب القيم التي لطالما ألهمتنا جميعاً في معهد إدارة المشاريع لإحداث التغيير المستمر، إذ نؤمن أن تمكين صنّاع التغيير من خلال بناء القدرات أمر مهم وجوهري لتحقيق أثر اجتماعي متكامل وقيمة مستمرة وثابتة".

وأكدت نجار، الأهمية المتزايدة للاستدامة ودورها في حماية المستقبل من خلال تسليط الضوء على الحاجة إلى المزيد من الشراكات الناجحة عبر القطاعات.

وحضر القمة عدد من خبراء الصناعات، ومدراء المشروعات، وصناع التغيير، من مختلف القطاعات.





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