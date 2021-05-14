أمازون تستحدث 10 آلاف وظيفة في بريطانيا

المصدر: لندن - أ ف ب

أعلنت مجموعة أمازون العملاقة في مجال التجارة الالكترونية إنا ستستحدث أكثر من 10 آلاف وظيفة في بريطانيا، وذلك غداة إطلاق حملة توظيف في الولايات المتحدة بموازاة الارتفاع الكبير للطلب على التسوق الالكتروني خلال الجائحة.

والتوسع الذي يوازي خمس اليد العاملة لأمازون في بريطانيا، سيرفع العدد الإجمالي لموظفيها في هذا البلد إلى أكثر من 55 ألفا بحلول نهاية العام.

ويأتي الإعلان غداة كشف أمازون خططا لإضافة 75 ألف وظيفة في الولايات المتحدة وكندا.

وقال مدير أمازون لبريطانيا جون بومبري في بيان "إننا بصدد استحداث آلاف الوظائف الجيدة في أنحاء المملكة المتحدة من مجموعة واسعة من الأدوار، مع رواتب وميزات ممتازة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news