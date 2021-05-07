"إريكسون" و"سامسونغ" تنهيان خلافا باتفاق عالمي حول التراخيص

المصدر: نيويورك - د ب أ



أنهى اتفاق بين شركتي "اريكسون" و"سامسونغ" للهواتف الذكية جميع النزاعات القانونية المتعلقة ببراءات الاختراع الحالية، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبيرغ" للأنباء، اليوم .

وتوصلت الشركتان إلى اتفاق لعدة سنوات حول تراخيص براءات الاختراع العالمية، بما في ذلك براءات الاختراع المتعلقة بجميع التقنيات الخلوية.

ويشمل اتفاق التراخيص مبيعات شبكة البنية التحتية والهواتف من الأول من يناير 2021.

واتقفت الشركتان أيضا على مشروعات للتعاون التكنولوجي للمضي قدما في صناعة الهواتف المحمولة، طبقا للمعايير.

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