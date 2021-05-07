مصطلح.. في العناوين.. «الدولرة»

المصدر: إعداد:سامح عوض الله

يستخدم مصطلح «الدولرة» عند استخدام الدولار الأميركي بالإضافة إلى العملة المحلية لبلد آخر أو بدلاً منها، حيث يعد مثالاً على استبدال العملة.

وتحدث عملية «الدولرة» عادة عندما تفقد عملة البلد قيمتها كوسيلة للتبادل، بسبب التضخم المفرط أو عدم الاستقرار، لاسيما في البلدان النامية ذات السلطة النقدية المركزية الضعيفة أو البيئة الاقتصادية غير المستقرة.

كما يمكن أن تحدث كسياسة نقدية رسمية أو كعملية سوق فعلية، إما من خلال مرسوم رسمي أو من خلال اعتماد المشاركين في السوق، إذ يتم الاعتراف بالدولار الأميركي كوسيلة تبادل مقبولة بشكل عام لاستخدامها في المعاملات اليومية في اقتصاد أي دولة.

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