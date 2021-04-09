مصطلح في العناوين.. «العجز المالي»

المصدر: إعداد : سامح عوض الله

يحدث «العجز» من الناحية المالية عندما تتجاوز النفقات الإيرادات، أو تتجاوز الواردات الصادرات، أو عندما تتجاوز الخصوم الأصول.

فـ«العجز» مرادف للخسارة وهو عكس الفائض. ويمكن أن يحدث عندما تنفق حكومة أو شركة أو شخص أكثر مما يتلقاه في فترة معينة، عادة ما تكون سنة. وسواء كان الوضع شخصياً أو مؤسسياً أو حكومياً، فإن «العجز» يقلل من أي فائض ويزيد من أعباء الديون الحالية. لهذا السبب، يعتقد كثيرون أن «العجز» لا يمكن تحمله على المدى الطويل. ويرى عالم الاقتصاد البريطاني، جون كينز، أن «العجز المالي» يسمح للحكومات بشراء السلع والخدمات التي يمكن أن تساعد في تحفيز اقتصادها ما يجعله أداة مفيدة لإخراج الدول من الركود.

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