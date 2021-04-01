باكستان ترفع الحظر عن "تيك توك" للمرة الثانية

المصدر: بيشاور (باكستان) - أ ف ب

رفعت باكستان الخميس للمرة الثاية الحظر الساري على تطبيق تيك توك بعد منعه على خلفية نشر محتويات "غير أخلاقية".

واتخذت السلطات هذا القرار بعد التزام جديد قطعه التطبيق باتخاذ تدابير للإشراف على هذا النوع من المحتويات.

وقال المحامي في وكالة الاتصالات الباكستانية جهانزيب محسود لوكالة فرانس برس إن "التطبيق وعدنا بفرز المضامين والإشراف عليها". وأشادت تيك توك بهذا القرار.

وكانت محكمة في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان أمرت الشهر الماضي الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات بحظر التطبيق بسبب نشر فيديوهات وُصفت بأنها منافية للقيم في هذا البلد الإسلامي المحافظ.

وقد وافق التطبيق المملوك لشركة صينية والمحبب بشدة لدى المراهقين في باكستان والعالم، على الإشراف على المضامين بعد حظره مرة أولى لفترة قصيرة في تشرين الأول/أكتوبر.

وكان أحد مستشاري رئيس الوزراء عمران خان اتهم التطبيق بالترويج لـ"استغلال" الفتيات "وتسليعهن" و"إضفاء طابع جنسي" عليهن.

وينتقد المدافعون عن حرية التعبير الرقابة المتنامية من السلطات على الإنترنت ووسائل الإعلام الإلكترونية والصحف الورقية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news