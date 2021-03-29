تعديل مسار السفينة الجانحة في قناة السويس بنسبة 80%

المصدر: وام

تمكنت الفرق المختصة في قناة السويس من تعديل مسار السفينة الجانحة بنسبة 80 بالمئة .

و أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة" ايفر غيفين" بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلًا من4 أمتار.



ومن المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.

ووجه الفريق ربيع -في بيان اليوم - رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.

وأشاد رئيس الهيئة برجال هيئة قناة السويس الذين قاموا بهذا العمل العظيم، مثمنا جهودهم خلال الفترة الماضية وقيامهم بأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه، مع ثقته الكاملة بإنجاز العمل بنسبة 100 %.

يذكر أن مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة بدأت في وقت مبكر اليوم بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة.

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