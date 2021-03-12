مصطلح في العناوين.. «الاقتصاد الموجه»

المصدر: إعداد : سامح عوض الله

«الاقتصاد الموجه»

يُعرف «الاقتصاد الموجه» أيضاً بـ«الاقتصاد المخطط»، وهو نظام تحدد فيه الحكومة، وليس السوق، السلع التي يجب إنتاجها، وكمية الإنتاج، إضافة إلى تحديد السعر الذي تُعرض به السلع للبيع، كما أن الحكومة تحدد الاستثمارات والدخل.

وتعتبر كوبا وكوريا الشمالية من الدول التي لديها «اقتصادات موجهة»، في حين حافظت الصين على «اقتصاد موجه» لعقود قبل الانتقال إلى اقتصاد مختلط بين الاشتراكية والرأسمالية.

وعلى عكس اقتصادات السوق الحرة، يحدد «الاقتصاد المخطط» أسعار السلع والخدمات، وتتحكم الحكومة في الإنتاج، فضلاً عن أنها تحد أو تمنع تماماً المنافسة داخل القطاع الخاص، فيما تسيطر الحكومة على جميع الأعمال.

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