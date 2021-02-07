اليونان تمدد الحظر على رحلات الطيران.. ومنع التجول يبدأ 6 مساء

المصدر: أثينا ــ رويترز

أعلنت اليونان اليوم الأحد، أنها ستمدد القيود على رحلات الطيران الداخلية حتى 15 فبراير، و«الدولية» حتى 22 فبراير الجاري، للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وبموجب القيود، يجب أن يخضع المسافرون إلى اليونان لاختبار (بي.سي.آر) قبل 72 ساعة من وصولهم، وأن يخضعوا لاختبار عشوائي لفيروس «كورونا»، على أن يتم عزل جميع المسافرين الأجانب لمدة سبعة أيام.



وذكرت هيئة الطيران المدني اليونانية أن القادمين من بريطانيا سيظلون ملزمين بإجراء اختبار سريع عند وصولهم، بينما تظل الرحلات الجوية من تركيا معلقة.

وشددت اليونان تدابير العزل العام في أجزاء من البلاد، منذ يوم الجمعة، من بينها أثينا، بعد قفزة في الإصابات في الأيام الماضية.

وبموجب القيود الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ أمس السبت، وستستمر حتى 15 فبراير 2021على الأقل، مددت السلطات حظر التجول الليلي ثلاث ساعات في المناطق التي تتمركز فيها معظم الإصابات، بحيث يبدأ الساعة السادسة مساء بدلاً التاسعة خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وسجلت اليونان 163 ألفاً و213 إصابة منذ اكتشاف أول حالة قبل عام، و5951 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

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