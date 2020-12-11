الصين ترسل مسؤولا مفروض عليه عقوبات إلى فعالية لغرفة التجارة الأمريكية في بكين

المصدر: بكين -د ب أ

أرسلت بكين أحد مسؤوليها البارزين الصادرة بحقهم عقوبات أمريكية لحضور مأدبة غداء أقامتها غرفة التجارة الأمريكية بالصين، في تحد يمكن أن يعزز النقد للمجموعة التجارية في واشنطن.

وجرى تمثيل الحكومة الصينية في الفعالية السنوية الخاصة بغرفة التجارة الأمريكية في بكين أمس الخميس من جانب وانج تشين وهو عضو بالمكتب السياسي للحزب الشيوعي.

شغل وانج أيضا منصب نائب رئيس المؤتمر الوطني الشعبي وهو من بين 14 مسؤولا أعلنت الولايات المتحدة عن عقوبات بحقهم يوم الاثنين بشأن دور الكيان في تحجيم الحريات في هونج كونج.

وقال جريج جيليجان رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالصين في بيان عبر البريد الإلكتروني: "اشتملت التطورات الأخرى الأسبوع الجاري اعتبارات سياسية لسنا جزءا منها"، مشيرا إلى العقوبات المتبادلة التي فرضت على مسؤولين من الدولتين. وأضاف: "نحن منظمة مستقلة تهدف إلى أن تكون جسرا تجاريا نيابة عن أعضائنا بين الولايات المتحدة والصين"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

ورفض ناطق باسم السفارة الأمريكية التعليق على حضور وانج، مضيفا أن أحدا من السفارة لم يحضر الفعالية بسبب متطلبات اختبارات كوفيد-19 في اللحظة الأخيرة.

وأظهرت الخطوة كم أن الرؤساء التنفيذيين الأمريكيين العاملين في ثاني أكب اقتصاد في العالم لديهم القليل من الرأي بشأن الشخصيات السياسية المطالبين بالتعامل معها. وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على عشرات من المسؤولين الصينيين في الشهور الأخيرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news