إضافة خام مربان إلى بورصة شنغهاي للطاقة

المصدر: شنغهاي- رويترز

قالت بورصة شنغهاي الدولية للطاقة في الصين اليوم الثلاثاء إنها ستضيف خام مربان إلى سلتها من درجات النفط الخام لتسليمات العقود الآجلة اعتبارا من أول يونيو 2021.

وقالت البورصة إن ميناء التحميل سيكون من مرفأ الفجيرة أو جبل الظنة في الإمارات.

وقالت إن الصين مستورد رئيس لخام مربان الذي تنتجه الإمارات.

وهناك الآن سبعة أنواع من الخام لتسليمات العقود الآجلة بالبورصة، منها خامات دبي وعمان والبصرة الخفيف.

وقالت البورصة إن إضافة مربان كخام يمكن تسليمه استندت على تقييمات جادة للتغيرات في السوق الفورية وآراء من مشاركين بالسوق لزيادة مصادر تسليمات عقود النفط الخام الآجلة.

وقالت البورصة في بيان: "سترسخ هذه الخطوة ثقل سعر العقود الآجلة لخام شنغهاي، وتعزز أيضا تشكيل سعر قياسي".

وتفيد بيانات رفينيتيف بأن الصين استوردت حوالي 170 ألف برميل يوميا من خام مربان بين يناير ونوفمبر هذا العام، ارتفاعا من نحو 82 ألف برميل يوميا في 2019.

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