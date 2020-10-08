"أرامكس" : مخصصات بقيمة 50 مليون درهم لتغطية حادثي مرفأ بيروت والمغرب

قالت شركة "أرامكس" إنها سوف تجنب مخصصات بقيمة 15 مليون دولار، اي بما يوازي 54.7 مليون درهم، وذلك لتغطية حادثي مرفأ بيروت والمغرب.

وأكدت الشركة في بيان لها اليوم على سوق دبي المالي أنها تحتفظ بوثاق تغطية تأمينية شاملة تغطي كلا من الضرر الشامل الذي تعرضت له مستودعات الشركة في العاصمة اللبنانية بيروت نتيجة انفجار المرفأ وتضرر مخازن الشركة في منشأة المستودعات الخاصة بها في مدينة الدار البيضاء في المغرب نتيجة اندلاع حريق.

وبينت الشركة أن فريق إدارتها قام بتعيين مقيم للخسائر لإدارة المطالبتين مع شركات التأمين المعنية.

وتتوقع الشركة أن تغطي وثائق التأمين هذه الخسائر والأضرار الناتجة عن هذين الحادثين، وعلى أن يتم الاتفاق على إجمالي التعويض النهائي بناء على التقارير النهائية الصادرة عن الجهات المعنية في كلا البلدين.

وأوضحت الشركة أنه تماشياً مع متطلبات المعايير الدولية لإدارة التقارير المالية، ستقوم شركة أرامكس باحتساب مخصصات غير مكررة بقيمة 15 مليون دولار أمريكي (54.7 مليون درهم ) ، والتي ستظهر في البيانات المالية للشركة خلال الربع الثالث 2020، وهي على النحو التالي:

- مخصصات غير مكررة بقيمة 2.7 مليون دولار أمريكي لتغطية الضرر الشامل في المستودعات الخاصة بالشركة في العاصمة اللبنانية بيروت نتيجة الانفجار الكبير الذي حصل في مرفأ بيروت.

- مخصصات غير مكررة بقيمة 12.3 مليون دولار أمريكي لتغطية الخسارة الناجمة عن تضرر 3 مخازن في منشأة المستودعات الخاصة بالشركة في مدينة الدار البيضاء في المغرب نتيجة اندلاع حريق.

وأضافت الشركة أنها ستقوم بالإفصاح عن أي تعويض محتمل من شركات التأمين فقط عندما يكون من المؤكد استلامه، وفور استكمال جميع الإجراءات بهذا الصدد.

وكانت منشأة المستودعات الخاصة بالشركة في العاصمة اللبنانية بيروت قد تعرضت لضرر شامل نتيجة الانفجار الكبير الذي حصل في مرفأ بيروت في شهر أغسطس من العام الجاري 2020.

كما تضررت 3 مخازن في منشأة المستودعات الخاصة بالشركة في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية نتيجة اندلاع حريق أواخر شهر سبتمبر من العام الجاري 2020.