"صندوق النقد": "أزمة كورونا" فرصة لا تتاح إلا مرة في القرن

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن أزمة كورونا دخلت في مرحلة جديدة تتطلب مرونة لتأمين "انتعاش دائم وعادل"، محذرة من أن العالم "لم يتغلب" على الأزمة بعد.

وفي مقال على مدونة نشرت قبل أيام من اجتماع افتراضي لمجموعة العشرين برئاسة السعودية، عددت جورجييفا الأولويات، وهي الإبقاء على إجراءات الحماية الاجتماعية "إن لم يكن توسيعها"، ومواصلة إنفاق المال العام لتحفيز الاقتصاد.

ومن بين هذه الأولويات أيضاً، شددت جورجييفا على ضرورة الاستفادة من "الفرصة التي لا تسنح إلا مرة واحدة في القرن"، وتتمثل بإعادة بناء عالم "أكثر عدالة ومراعاة للبيئة واستدامة وذكاء، وأكثر قدرة على المقاومة".

وحتى مع ظهور بعض المؤشرات الإيجابية، قالت جورجييفا: "لم نتغلب بعد" على الأزمة، محذرة من أن "موجة عالمية ثانية من المرض يمكن أن تسبب اضطرابات جديدة في النشاط الاقتصادي".

لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن "التقدم الحاسم في البحث عن لقاحات وعلاجات يمكن أن يحفز الثقة والنشاط الاقتصادي".

واعترفت الخبيرة الاقتصادية في الوقت نفسه بأن "هذه السيناريوهات البديلة تدل على عدم اليقين الذي مازال مرتفعاً إلى درجة استثنائية".

وتعقد القوى الاقتصادية الكبرى في مجموعة العشرين قمة في ظروف صعبة مع استمرار انتشار الوباء، كما تقول منظمة الصحة العالمية.

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