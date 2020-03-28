دولة تستقبل سفينة سياحية على متنها عشرات الإصابات بـ"كورونا"

المصدر: سيدني - أ ف ب

رصدت عشرات الإصابات المحتملة بفيروس "كورونا" المستجد اليوم، على متن سفينة الرحلات السياحية "أرتانيا" التي سُمح لها بالرسو في ميناء "فريمانتل" غرب أستراليا بعدما كان خفر السواحل الأستراليون يمنعون رسوها منذ الثلاثاء الماضي.



وكانت السلطات في ولاية أستراليا الغربية منعت السفينة التي معظم ركابها ألمان، من الرسو في "فريمانتل"، وطلبت منها مغادرة المياه الأسترالية ومواصلة إبحارها نحو جنوب إفريقيا، وجهتها الأساسية.



لكن رئيس حكومة الولاية، مارك مكغوان، كشف أن قرار السماح برسو السفينة الألمانية أملته الزيادة في الإصابات المحتملة بفيروس "كورونا" على متنها والتي بلغت مستوى "حرجا"، حيث بات عشرات الركاب يعانون من عوارض الإصابة بالفيروس وشخّص فريق طبي صعد على متن السفينة 46 حالة يشتبه في أنها إصابات بـ"كورونا"، تتطلّب إحداها نقلا إلى المستشفى.

وكان راكبان مصابان بالمرض أجليا من السفينة وتم نقلهما إلى المستشفى.