بالفيديو.. اغلاق طريق مطار بيروت دولي بالحرائق احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي

المصدر: هنادي ابو نعمة- بيروت

يواجه المسافرون الآن في لبنان عرقلة وإغلاق للطريق باتجاه مطار رفيق الحريري الدولي التي يقطعها شباب مترجلين وعلى دراجات نارية بإشعال الاطارات وحرق النفايات في مختلف الشوارع في العاصمة اللبنانية التي تشهد الآن حركة احتجاجات شعبية في عدد من المناطق ، وذلك في غضبة مدنية شملت عدة مدن لبنانية إزاء تردي الوضع الاقتصادي في لبنان وقرار مزمع للحكومة اللبنانية لفرض حزمة من الرسوم الضريبية على مجموعة من الخدمات من بينها مكالمات الواتس اب.

وكانت الاحتجاجات قد بدأت مساء امس لتتصاعد حدتها بدءا من الساعة 9:30 لتمتد طوال ساعات الليل وحتى الساعة.

