بالفيديو.. "سامسونج" تطلق "جلاكسي فولد" القابل للطي في الامارات

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

أعلنت شركة "سامسونج" للإلكترونيات، اليوم، عن إطلاق الهاتف الجديد القابل للطي "جلاكسي فولد" في أسواق الامارات، لافتة إلى أن الهاتف الذي يأتي مدعوما بستة كاميرات، سيتاح الحجز المسبق له الأحد المقبل لتبدأ عمليات تسليمه للمتعاملين يوم 16 من الشهر الجاري.

وأشارت الشركة، خلال مؤتمر صحافي عقدته بمقرها في دبي اليوم، إلى أن الهاتف والذي يمكن تحويله من شكل الهاتف الذكي إلى جهاز تابليت بشاشة قياس 7.3 بوصة، لن يطرح في جميع أسواق العالم وانما مجموعة من الدول المختارة، وأن الامارات تعد الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في عمليات اطلاق الهاتف الجديد.

وأوضحت أن الهاتف سيطرح بالأسواق العالمية بأسعار تبلغ 1980 دولارا، فيما سيتم تحديد سعره في أسواق الامارات عند بدء الحجز المسبق له بداية الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن "الهاتف سيتاح بلونين الأسود والفضي ويأتي معززا بستة كاميرات منها ثلاثة كاميرات خلفية بتقنيات التثبيت البصري والزاوية الواسعة لالتقاط الصور مع خاصية التقريب البصري بدرجات مرتفعة، وأخرى أمامية للسيلفي الخارجي، إضافة لكاميرتين عند الشاشة الداخلية عند فتحها".

وكشفت الشركة أن "الهاتف سيتاح بتقنيات الشحن السريع واللاسلكي وسيتاح في بعض أسواق العالم بتقنيات التوافق مع شبكات الجيل الخامس، كما يأتي مدعوما بخاصية التعرف على بصمة الوجه، ومدعوما بمستشعر لبصمة الأصابع من الجزء الجانبي للهاتف".

وقال الرئيس والمدير التنفيذي لقسم اتصالات الأجهزة المتنقلة وتكنولوجيا المعلومات في شركة "سامسونج" للإلكترونيات، دي جي كوه، " نحن متحمسون لإصدار هذه التكنولوجيا الجديدة في عالم الهواتف الجوالة، وخصوصا بعدما أظهر المستهلكون تفاعلاً إيجابياً لناحية استخدام الشاشات الأكبر حجماً".

وأشار إلى أن "الهاتف يتيح تحويل عملية توثيق محتوى الجوال ومشاركته وتعديله، اذ عند إغلاقه، يمكنك تصوير مقطع فيديو سريع، ثم فتح الجهاز لمشاهدته على شاشة أكبر مع استمرار عمل التطبيق، حيث ينتقل الفيديو من شاشة العرض إلى الشاشة الرئيسية بعد فتحها، ويمكن للمستخدم عبر نافذة متعددة الأنشطة فتح عدّة تطبيقات نشطة في وقت واحد، اذ يمكن للمستهلك القيام بتحرير لقطات، وتصفح معرض الصور للحصول على لقطات ثابتة، وقراءة رسائل البريد الإلكتروني من الأصدقاء وزملاء العمل ، في توقيت واحد.