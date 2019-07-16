صندوق خليفة يدعم ريادة الأعمال في اثيوبيا بـ100 مليون دولار

المصدر: أديس أبابا - الإمارات اليوم

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقع صندوق خليفة لتطوير المشاريع ووزارة المالية الإثيوبية أخيراً، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اتفاقية لدعم وتمويل المشاريع الريادية والابتكار في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بقيمة 100 مليون دولار أميركي (368 مليون درهم)، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي، الدكتور آبي أحمد علي.

وقع الاتفاقية كلا من رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، حسين جاسم النويس، ووزير الدولة للشؤون المالية الإثيوبي، أدامسو نيبيبي، بحضور القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات لدى أديس أبابا، علي سعد العميرة، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

وقال النويس، في بيان أمس: «تأتي هذه الاتفاقية في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في توثيق أواصر التعاون وتعميق العلاقات الأخوية وبناء الشراكات الاستراتيجية مع مختلف دول العالم، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يحرص دوماً على مد يد العون والمساعدة لكافة الدول الشقيقة والصديقة وتمكينها من النهوض باقتصاداتها لدعم وتعزيز سعيها في تحقيق رفاه شعوبها».

وأضاف أن دولة الإمارات تربطها علاقات قوية ومتجذرة مع إثيوبيا توجتها الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى العاصمة الإثيوبية أديس ابابا العام الماضي والزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي إلى أبوظبي في نفس العام.

من جهته، أشاد أدامسو نيبيبي، بالدعم الكبير الذي قدمته دولة الإمارات لبلاده، والمساندة الكاملة في المجالات كافة والتركيز على أولويات احتياجات الشعب الإثيوبي، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والتنموية، مؤكداً على العلاقات المتميزة والتاريخية التي تجمع البلدين.

وتوقع نيبيبي، أن يسهم هذا التمويل التنموي الذي ستتولى الإشراف عليه وتنفيذ برامجه وزارة الابتكار والتكنولوجيا بالتعاون مع صندوق خليفة في تعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى خلق كيانات اقتصادية قادرة على دعم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن خلق فرص العمل والحد من البطالة والفقر في مختلف مدن ومناطق جمهورية إثيوبيا.