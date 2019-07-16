تحويل عائد بيع "سبينس مصر" لـ " دبي التجاري" لتسوية جزء من مديونية "أبراج"

المصدر: شريف اليماني – دبي

قال بنك دبي التجاري إنه حصل على عائد بيع "سبينس مصر" كجزء من تسوية مديونية شركة أبراج القابضة للبنك البالغ قدرها 166.25 مليون دولار.

وأكد البنك، في بيان له اليوم، أنه منح تسهيلات ائتمانية لشركة أبراج القابضة بضمانات متعددة منها رهن من الدرجة الأولى على أسهم شركة "سبينيس مصر".

وأوضح أنه في نطاق تفعيل حقوقه بعقد الرهن، جرى تعيين مصفي لشركة سبينيس مصر في جزر الكايمن، وتوصل المصفي إلى بيع "سبينيس مصر" إلى صندوق استثماري مملوك لشركة "انفستيك"، وجرى تحويل عائدات البيع إلى البنك لتسوية جزء من المديونية. وأكد البنك أنه لم يمتلك شركة سبينيز من خلال عملية البيع.

ولم يعلن بنك دبي التجاري عائد عملية البيع التي قالت مؤسسات بحثية في وقت سابق أنها قد تصل إلى 115 مليون دولار. وأعلن بنك الاستثمار فاروس أنه قام بدور المستشار المالي الحصري لمساهمي سبينس مصر في صفقة البيع، ولم يعلن أيضا عن قيمة الصفقة.