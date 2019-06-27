بالفيديو.. أول ظهور لطائرة 777X المزودة بأكبر محرك نفاث في العالم

المصدر: أزاد عيشو – دبي

كشفت شركة بوينغ الأميركية عن أول ظهور لأحدث طائراتها من طراز "بوينغ 777 إكس" التي تمتلك أكبر محرك نفاث في العالم GE9X من شركة جنرال إلكتريك للطيران.

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها الشركة الأميركية للطائرة التي من المتوقع أن تسلمها لشركات الطيران في نهاية العام المقبل، وهي في مرحلة اختبار القيادة على المدرج، وتراوح الطاقة الاستيعابية للطائرة التي يصل سعرها إلى نحو 400 مليون دولار أميركي، بين 356 و414 راكباً بحسب الطراز.

وتم طرح هذه الطائرة خلال معرض دبي للطيران في عام 2013 وأعلنت "طيران الإمارات" عن أول طلبية لها وهي الأكبر مقارنة بالناقلات الجوية الأخرى، إذ شملت بنود هذه طلبية الناقلة الإماراتية شراء 115 طائرة "777-9إكس" و35 طائرة "777-8إكس" – مع حقوق شراء 50 طائرة إضافية، حيث ستزيد قيمة الطلبية في حال تطبيق هذا البند إلى حوالي 75 مليار دولار أميركي.

وتظهر لقطات الفيديو أيضاً التصميم الفريد لأجنحة (بوينغ 777 إكس) القابلة للطي، وستضمن الأجنحة المفصلية القابلة للطي والأولى من نوعها في الطائرات التجارية إمكانية عمل الطراز 777X في أي مطار، وليس فقط في المطارات الخاصة ذات البوابات الواسعة.