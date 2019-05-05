بالفيديو.. 41 قتيلاً إثر حريق في طائرة ركاب روسية خلال هبوط اضطراري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهرت لقطات فيديو اندلاع حريق كبير في طائرة ركاب من طراز "سوخوي سوبيرجيت-100"، خلال تنفيذها عملية هبوط اضطراري في مطار شيريميتيفو بالعاصمة الروسية موسكو يوم الأحد.

وقالت السلطات الروسية في وقت متأخر الأحد إن 41 شخصا لاقوا حتفهم عندما هبطت الطائرة اضطراريا بعد اشتعال النيران بها.

وقال الإعلام الروسي إن الطائرة كانت تقوم برحلة بين موسكو ومورمانسك.

وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني «كان هناك 78 شخصا على متنها بينهم أفراد الطاقم».

وأضافت «طبقا لأحدث المعلومات فإن منهم 37 ناجيا».

وكان المحققون قالوا في وقت سابق إن 13 شخصا لاقوا حتفهم في حادث الطائرة.

وأوضحت مصادر في مصلحة الطوارئ الروسية أن الطائرة اضطرت إلى العودة سريعا بسبب اندلاع حريق في أحد المحركات؛ وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وتمكنت الطائرة من الهبوط فقط بعد المحاولة الثانية، لكن الحريق استمر وانتشر في جزء كبير منها مما أسفر عن احتراق ذيلها بشكل كامل.

وخرج الكثير من الركاب بعد ذلك عبر زلاجات الطوارئ في الأبواب التي تفتح تلقائيا في حالات الهبوط الاضطراري.

وأظهرت أشرطة مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الطائرة تهبط والنيران تتصاعد منها. وأظهرت أشرطة أخرى ركابا يسارعون إلى النزول منها.