15حادثة طيران مميتة تسفر عن 556 حالة وفاة العام الماضي

المصدر: أزاد عيشو – دبي

أفادت شبكة سلامة الطيران بأن قطاع النقل الجوي شهد ما مجموعه 15 حادثة مميتة للطائرات خلال العام الماضي أسفرت عن 556 حالة وفاة، مشيرة إلى أن عام 2018 كان واحدا من أكثر الأعوام أمانًا على الإطلاق بالنسبة للطيران التجاري على الرغم من بعض الحوادث البارزة.

وأضافت الشبكة التي ترصد حوادث النقل الجوي في العالم بأن الإحصاءات المسجلة تجعل من عام 2018 ثالث أكثر الأعوام أمانًا على الإطلاق من حيث عدد الحوادث المميتة والتاسع الأكثر أمانًا من حيث عدد الوفيات، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن معدل الحوادث خلال العام الماضي كان أكثر من المتوسط المسجل خلال السنوات الخمس الماضية والذي وصل إلى 420 حالة وفاة.

وتستند إحصاءات الشبكة على جميع حوادث الطائرات التجارية في أنحاء العالم (رحلات المسافرين وحمولات البضائع) للطائرات التي تصل طاقتها إلى 14 راكبًا أو أكثر.

وبينت الشبكة بأن الحوادث شملت 12 طائرة لنقل الركاب وثلاثة لطائرات الشحن الجوي، منها 3 حوادث مميتة سجلتها طائرات مدرجة في "القائمة السوداء" لمعايير السلامة، لافتة إلى أنه بالنظر إلى إحصاءات العام الماضي فإن المعدل السنوي بلغ حادث مميت واحد لكل 2.54 مليون رحلة جوية.

وقال رئيس شبكة سلامة الطيران، هارو رينتر، "إذا ظل معدل الحوادث كما كان قبل عشر سنوات، لكانت هناك 39 حادثة مميتة في العام الماضي، وهذا يدل على التقدم الهائل من حيث معايير السلامة في العقدين الماضيين".

يشار إلى أنه من بين أسوأ الكوارث الجوية المسجلة خلال العام الماضي، تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة "ليون آير" الإندونيسية للطيران منخفض التكلفة، بعد دقائق من إقلاعها من مطار جاكرتا الدولي، وعلى متنها 188 شخصاً، كما سقطت طائرة روسية مدنية، تابعة لشركة ساراتوف للطيران، في منطقة موسكو، كانت تقل 65 راكبا، بالإضافة إلى طاقم مكون من 6 أشخاص.